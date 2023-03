🎥 Een paar dagen geleden nog stevig door het stof, nu mag Hugo Broos wel feesten

Hugo Broos heeft zich met Zuid-Afrika geplaats voor de Afrika Cup. Vorig weekend ging Broos nog vroegtijdig naar binnen nadat Zuid-Afrika een 2-0 uit handen gaf tegen Liberia.

Vorige zaterdag was Zuid-Afrika op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Liberia dankzij twee goals van Lyle Foster (ex-Westerlo). Maar de ploeg van Hugo Broos gaf het toch nog uit handen en het werd 2-2.

Broos trok toen vroegtijdig naar de kleedkamer en weigerde nadien met de pers te spreken. Maar Zuid-Afrika had nog een herkansing tegen Liberia en won dinsdag ook met 1-2. De kwalificatie voor de Afrika Cup is dan ook binnen.

"Ik zei dat mensen me zouden moeten vermoorden als we niet naar de AFCON gaan en nu we het gehaald hebben, zouden ze me moeten vermoorden als we niet doorgaan na de groepsfase", zegt Broos op site van de Afrika Cup.

"Dit is een land dat normaal gesproken op elke AFCON zou moeten zijn en ik begrijp niet waarom we ons de afgelopen jaren niet konden kwalificeren. Deze overwinning was belangrijk voor ons omdat we een nieuw team hebben met jonge spelers en het is ons gelukt", zegt Broos nog.