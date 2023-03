Vincent Kompany pikt na de interlandbreak terug de draad op: "Het lijkt wel een eeuwigheid geleden"

Vincent Kompany staat terug op het trainingsveld van Burnley. Er volgen nog 9 wedstrijden.

Voor de wedstrijd tegen Sunderland kan Vincent Kompany op bijna iedereen weer rekenen. Enkel Lyle Foster is er na interlandverplichtingen niet. "Hij heeft paspoortproblemen", verklaarde Kompany op een persconferentie. "Ook is er nog Jay Rodriguez waar we nog wat op wachten. Na zijn blessure zijn we nog aan het kijken of hij wedstrijdfit is."

Kompany heeft veel zin in de laatste 9 wedstrijden: "Na Sunderland hebben we een week de tijd om ons op Middlesbrough voor te bereiden. Vervolgens hebben we elke 3 dagen een wedstrijd, maar we zullen klaar zijn."

"Ook kijk ik ernaar uit om terug in Turf Moor te spelen. Zo zullen we weer voor onze fans staan. Het is een thuiswedstrijd tegen Sunderland en de fans wachten echt op die wedstrijd. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat we nog eens thuis speelden. Eerst door de uitwedstrijden en daarna door de interlandbreak", besloot Kompany.