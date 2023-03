Valt Vincent Kompany dan toch te verleiden? Hij is zelfs topkandidaat nummer 1 bij deze Premier League-club!

Vincent Kompany doet graag alles stap per stap. De poort naar de Premier League inbeuken kan via promotie met Burnley, maar de Engelse pers ziet hem al bij Tottenham!

De Spurs zijn op zoek naar een nieuwe coach nadat afscheid genomen werd van Antonio Conte. Verschillende namen worden genoemd als mogelijke opvolger: Nagelsmann, Pochettino, De Zerbi, Rodgers. The Sun noemde eerder ook al Vincent Kompany, ook al stevent de ex-Rode Duivel af op de titel in The Championship.

De Engelse tabloid gaat nu nog een stap verder: het meldt dat Kompany topkandidaat nummer 1 is in de ogen van Daniel Lévy, eigenaar van Tottenham. Kompany zou zelf ook interesse hebben in de functie, aangezien Burnley nog slechts enkele punten nodig heeft om mathematisch zeker te zijn van promotie.

Bocht

Het zou alleszins een ferme bocht betekenen moest Kompany Burnley nog voor het einde van het seizoen verlaten. Eerder verklaarde de ex-trainer van Anderlecht dat hij geen enkele stap wil overslaan. Een scenario waarbij dat wel gebeurt, zou bijzonder verrassend zijn.