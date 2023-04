Beerschot, de kampioenenmaker of kraker? RWDM en Beveren zijn gewaarschuwd

Promotie naar de Jupiler Pro League zit er dit seizoen niet meer in, maar ze kunnen wel mee beslissen over wie dat kampioen gaat worden. Dit hebben ze zondagavond laten zien.

Beveren moet nog éénmaal tegen Beerschot en RWMD moest zondagavond op bezoek bij Beerschot. De Antwerpenaren moeten ook nog naar Brussel afzakken en bij RWDM waren ze op hun. hoede. Dat kan u HIER lezen.

En ze kregen gelijk...

RWDM was de betere ploeg in de eerste helft. Het regende kansen langs kun kant via Hazard, Vorogovskiy en Biron, maar de bal ging niet tegen de netten. De doelman van Beerschot, Lathouwers, hield de thuisploeg recht.

Beerschot kon rond de halfuur even dreigen via Van Den Bergh, maar Defourny bracht redding. De thuisploeg bracht de weinig om aanspraak te maken op een doelpunt, maar maakte het de Brusselaars toch moeilijk. Zo gingen we rusten met een brilscore op het bord.

De tweede helft was nauwelijks onderweg of RWDM kwam op voorsprong via Vorogovskiy. Beerschot bleef niet bij de pakken zitten en scoorde amper vier minuten later via Van Den Bergh. De thuisploeg rook bloed, zelfs nadat hun trainer (Wieland) naar de tribune werd gestuurd. Ze kregen een aantal kansen op een voorsprong, maar vonden niet de juiste weg naar doel.

In de 90ste minuut scoort RWDM via Botella, maar het doelpunt wordt afgekeurd omwille van buitenspel. Diep in blessuretijd schiet Challouk in één tijd op doel. Toch blijft de 1-1 op het bord staan dan wederom staat Lathouwers pal.

Met dit gelijkspel komt RWDM op één punt voorsprong met concurrent Beveren. Beerschot moet nog tegen beide ploegen spelen en kan zo een belangrijke rol spelen in het titelduel.