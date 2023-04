Imke Courtois laat zich opvallend uit over Rode Duivels en Roberto Martinez

De focus ligt ondertussen alweer op de Jupiler Pro League, maar afgelopen week was er tijd voor interlandvoetbal.

De Rode Duivels maakten - met Romelu Lukaku op kop - heel wat indruk tegen Zweden en zeker Duitsland.

Die laatste wedstrijd is misschien wel het omslagpunt voor de 'nieuwe lichting'. Ook Imke Courtois was dan ook enthousiast.

"Ik heb met open mond zitten kijken naar de Rode Duivels", is de analiste erg duidelijk in De Zondag over wat ze dinsdag zag.

"Hoelang was het niet geleden dat ik nog eens de hele wedstrijd op het puntje van mijn stoel zat voor een match van de Belgen?"

Doorselecteren

"Enthousiast, energiek en gedurfd voetbal. Ik vind de Duivelsgekte die meteen is opgestoken volkomen terecht."

Toch wil ze niet met de vinger wijzen richting Roberto Martinez: "Hij had vroeger moeten doorselecteren, maar met als en dan win je geen toernooi. Aan 'awoert Martinez' doe ik dus niet mee."