Officieel: Leicester-landgenoten zien coach ontslaan worden, wat nu met hun speelkansen?

Het is over en uit voor Brendan Rodgers bij Leicester. Na een nieuwe nederlaag op Crystal Palace staat de ploeg op degraderen en daar moet een nieuwe trainer verandering in brengen.

Op 23 februari 2019 werd Brendan Rodgers aangekondigd als de nieuwe hoofdcoach van Leicester City, nadat hij Celtic had verlaten om terug te keren naar de Premier League. Hij nam het roer over van Claude Puel, die na een reeks teleurstellende resultaten werd ontslagen. Dit seizoen doet Leicester het met Youri Tielemans, Timothy Castagne, Dennis Praet en Wout Faes met vier Rode Duivels, maar veel bracht het nog niet op. Na een nieuwe nederlaag gisteren op bezoek bij Crystal Palace zakte Leicester naar de 18de plek. Enkel Southampton en West Ham doen nog slechter. Dat was dan ook de druppel voor het bestuur van Leicester die daags na de wedstrijd er toch voor kozen om Brendan Rodgers aan de deur te zetten. De ontslagbeslissing van Leicester City werd echter niet alleen gebaseerd op de recente resultaten. Volgens verschillende bronnen zou er al langer een spanning zijn tussen Rodgers en de clubleiding. De coach zou ontevreden zijn geweest over de transfers die in de afgelopen transferperiodes werden gedaan en voelde zich niet gesteund door de club. Daarnaast zouden er ook meningsverschillen zijn geweest over de speelstijl van Leicester City. Adam Sadler en Mike Stowell nemen voorlopig het roer over tot er een vervanger gevonden is.