'Chelsea heeft topkandidaat bepaald, maar deze vrije coach wil niét meteen instappen omdat... ook Atlético Madrid grootse plannen heeft'

Chelsea FC is op zoek naar (alweer) een nieuwe coach na het ontslag van Graham Potter. Ondertussen is het duidelijk wie over de beste kaarten beschikt om aan de slag te gaan op Stamford Bridge.

Gisteren dropten we HIER het lijstje met de kandidaten waar Chelsea FC op mikt. Het viel meteen op: het moét een grote naam worden. Ondertussen is het ook al duidelijk wie de voorkeur van The Blues geniet.

AS weet dat de onderhandelingen met Luis Enrique gestart zijn. De voormalige bondscoach van Spanje is onmiddellijk vrij, maar heeft geen zin om meteen over te nemen. Al is dat niet de enige reden voor zijn vraag naar uitstel.

Wedden op twee paarden?

Enrique is immers ook dé topkandidaat om de nieuwe coach van Atlético Madrid te worden. Diego Simeone heeft dan wel nog een contract tot medio 2024 bij Los Colchoneros, maar de kans is héél groot dat de Argentijn eerstdaags zal aankondigen dat hij na dit seizoen zal stoppen.