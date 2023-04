Nieuwigheid brengt hem in de problemen: Romelu Lukaku steelt de show als held en antiheld in Coppa Italia

Het blijft een woelige periode voor Romelu Lukaku. De Belgische spits kwam in de Coppa Italia in actie dinsdagavond. Inter ging in de beker op bezoek bij Juventus.

Cuadrado leek de Oude Dame in de slotfase de overwinning te bezorgen, maar er volgde nog een pak blessuretijd en daarin ging de bal op de stip. Lukaku zette zich achter de bal en maakte er 1-1 van in deze halve finale. Inter heeft zo dus nog alle kans om zich in de terugmatch te plaatsen voor de finale. Romelu Lukaku 'vierde' door de vinger op de mond te leggen. Zijn nieuwe manier van vieren blijkbaar, want we zagen het eerder ook al bij de Rode Duivels. 'Big Rom' schreeuwde nadien ook nog wel enkele dingen naar de Juventus-supporters, die hem tijdens de match verwensingen naar het hoofd slingerden. Italia & Kasus suram Rasisme yang terulang-ulang tak pernah hilang.



Kejadian teranyar, Lukaku mendapatkan serangan rasisme berkaitan dengan warna kulitnya.

Fans Juventus nyanyikan chant rasisme sebelum, sesaat dan setelah Lukaku mencetak gol penyeimbang ke gawang Juventus menit… pic.twitter.com/jMYnLUBX5f — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) April 5, 2023 Die verwensingen zouden een racistische ondertoon hebben gehad. Scheidsrechter Davide Massa merkte vooral de provocatie van Lukaku op en gaf hem zijn tweede gele kaart. Held en antiheld dus. Lukaku zal er niet bij zijn wanneer de terugwedstrijd over het finaleticket beslist.