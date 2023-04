Managementbureau Lukaku neemt drastische stappen en smijt er geld tegenaan: "We zijn allemaal beter dan dit"

Roc Nation, het managementbureau van Romelu Lukaku, heeft het gehad met racisme. Het bedrijf, opgericht door één van de grootste muziekproducenten in de wereld, Jay-Z, huurde een volledige pagina in La Gazzetta dello Sport om hun boodschap over te brengen na wat er gebeurde met Romelu Lukaku.

De pagina - volledig in het zwart - bevat een tekst die de afschuw rond het gebeurde met de Juventus-fans uitdrukt.

“In het profvoetbal zijn zwarte spelers al vaak het slachtoffer geweest van haatdragende boodschappen”, schrijft Roc Nation. “Haat uitgedrukt door boegeroep, reproducties van apengeluiden, racistische opmerkingen, het gooien van bananenschillen. Dit alles in het bijzijn van kinderen en de families van de spelers.”

“Niemand ondervond consequenties van dit gruwelijke gedrag. Er is in al die jaren niets veranderd. Er is geen actie ondernomen om deze plaag te verslaan. Dus uiteindelijk zijn de enige mensen die verantwoordelijk worden gehouden de spelers zelf wanneer zij tijdens een wedstrijd reageren op dit walgelijke gedrag.”

“In een spel dat mensen over de hele wereld verenigt, moeten we alleen het beste van de mensheid laten zien. Er is geen ruimte voor racisme. Dit kan niet worden getolereerd. Italië is beter dan dit. We zijn allemaal beter dan dit."

"Daarom roepen we de wereldwijde sportgemeenschap op om dit racistische gedrag aan de kaak te stellen en de haters bewust te maken zodat ze terug kunnen keren naar een menselijker niveau van beschaving. Een meer fatsoenlijke, respectvollere norm. Laten we samenwerken om racisme voor eeuwig op de bank te zetten.”