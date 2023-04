Is Barcelona te laat? 'Wonderkind kan door blunder gratis vertrekken en... heeft enorme beloftes van Engelse topclub op zak'

Een vertrek van Gavi bij FC Barcelona wordt steeds concreter. Het goudhaantje is gratis op te halen én heeft inmiddels héél mooie beloftes gekregen van Chelsea FC.

Het verhaal in een notendop: het contract van Gavi bij FC Barcelona is niet geldig. Barça overschreed het salarisplafond en zag de overeenkomst vernietigd worden door La Liga. En dus is Gavi op het einde van het seizoen gratis op te halen.

De 18-jarige middenvelder zat al rond de tafel met het Catalaanse management, maar de kans lijkt groot dat hij zal vertrekken. Gavi is namelijk niet te spreken over de manier waarop Barcelona met de kwestie is omgegaan.

Hoofdrol voor komende seizoenen

Volgens de Engelse media gaat Chelsea inmiddels plankgas. The Blues hebben Gavi zelfs al een hoofdrol beloofd voor de komende seizoenen. En het is geweten dat ook de centen tegenwoordig géén probleem zijn op Stamford Bridge.