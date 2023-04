Peter Vandenbempt gaat helemaal niet mee in verhaal over Romelu Lukaku

Vanavond staan de eerste kwartfinales van de Champions League op de agenda, met een duel tussen onder andere Benfica en Inter Milan.

Peter Vandenbempt is absolute fan van Benfica en wil de Portugezen graag zien doorstoten naar de halve finale. “Ik excuseer me bij de Inter-fans, maar op basis van het spektakel, het geleverde spel en de kwaliteit van het voetbal willen we toch Benfica in de halve finales”, vertelt hij in Extra Time.

Het is uitkijken wat Romelu Lukaku kan betekenen voor zijn Italiaanse werkgever. “Ik draag hem een warm hart toe. Ik ga niet mee in alle momenten waarop Lukaku wordt afgebrand.”

Want uiteindelijk hadden ze hem wel degelijk al hard nodig dit seizoen. “Met zijn goal in de heenmatch tegen Porto heeft hij Inter in de kwartfinales gebracht.”

Toch loopt het bij Inter helemaal anders dan bij de nationale ploeg, iets waarvoor hij in Italië al heel veel kritiek over zich heen kreeg. “Als hij een rood shirt draagt, is het bij die kansen altijd prijs. Bij de nationale ploeg zie je een andere Lukaku, iemand die zich belangrijker voelt en meer gewaardeerd."