'Dante Vanzeir en eigen ploeg hebben niks te zeggen in beslissing over ontslag'

Dante Vanzeir zit in de Verenigde Staten in het oog van de storm nadat hij een racistische opmerking zou gemaakt hebben aan een tegenstander.

Afgelopen weekend zou Dante Vanzeir een tegenstander racistisch aangesproken hebben. Zijn club New York Red Bulls besliste ondertussen al om de ex-speler van Union SG in afwachting van verdere beslissingen voorlopig op non-actief te zetten.

De toekomst van Vanzeir in de MLS hangt aan een zijden draadje, het lijkt zeer logisch dat hij de komende dagen te horen krijgt dat hij ontslagen wordt. De reden daartoe is dat Vanzeir niet in dienst is van de ploeg, maar een contract tekende bij de MLS.

De organisator van de competitie heeft een standaardcontract dat elke speler moet goedkeuren. Dat wordt tot in de kleinste details uitgewerkt. Voor racisme en discriminatie bestaat een nultolerantie. Een onderzoekscommissie is nu bezig met de zaak en zal Vanzeir ondervragen.

Het voorval met Vanzeir valt onder wangedrag en imagoschade. In dat geval heeft de MLS, als de onderzoekscommissie dat bevestigt, het recht het contract van Vanzeir te beëindigen. Als dat niet gebeurt, dan behoren ook een boete of schorsing tot de mogelijkheden.