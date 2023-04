'Rode Duivel stap dichter bij overstap naar FC Barcelona, dat wel nog probleem moet oplossen voor zijn komst'

Heel wat spelers dromen ervan om ooit voor FC Barcelona te spelen. Het lijkt erop dat Thomas Vermaelen binnenkort een opvolger krijgt als Belg bij de Catalanen.

Yanninck Carrasco (29) keerde in 2020 terug uit China naar Atlético Madrid en speelt daar nu nog altijd. De vraag is alleen hoelang dat nog het geval zal zijn. Want Carrasco staat mogelijks voor een mooie transfer.

Carrasco ligt momenteel nog vast tot midden 2024 in Madrid, maar in januari werd Carrasco opgenomen als aankoopoptie bij de verkoop van Memphis Depay van Barcelona aan Atlético.

Carrasco zou volgens die optie voor 20 miljoen euro de overstap kunnen maken naar Barcelona. De Catalanen moeten die optie wel lichten voor 30 juni en zouden dat volgens Mundo Deportivo ook snel willen doen.

Loonmassa nog te groot

Tegen 30 juni moet Barcelona wel nog een probleem wegwerken. De loonmassa van is namelijk nog te groot. Onder meer een verkoop van de Braziliaan Raphinha aan een van de vele geïnteresseerde Premier League-clubs zou dat kunnen oplossen.