Supportersfederatie van KV Oostende vernietigend voor Amerikaanse eigenaars: "PAK JE ZAK"

Na de spelers van KV Oostende zijn ook supporters van KV Oostende het beu. De Kustboys, de officiële supportersvereniging van KV Oostende, spreken zich uit tegen het huidige Amerikaanse bestuur.

Het Amerikaanse PMG werd zo'n drie jaar geleden hoofdaandeelhouder van KV Oostende. De Amerikanen hebben nog enkele clubs in handen, maar die zakten ondertussen allemaal uit eerste klasse.

Als KVO komend weekend niet wint tegen OH Leuven, dan is ook voor Oostende de degradatie een feit. Supportersfederatie de Kustboys maakt een balans op van drie jaar beleid van PMG.

Beloftes niet nagekomen

"We hebben jullie lang het voordeel van de twijfel gegeven, omdat we zeker geen negatief klimaat wilden scheppen. Maar ons vertrouwen is te veel beschaamd geweest", begint het statement.

De supportersfederatie verwijst naar een filmpje uit 2020 waarin sterke man Paul Conway zijn bedoelingen met KVO uit de doeken doet en heel wat beloftes maakt. Maar drie jaar later is de uitkomst van de beloftes mager.

Er waren heel wat beloftes: een budget in evenwicht, wetenschappelijk voetbal, jeugdspelers die zouden doorstromen, betere fanbeleving, een kwalitatieve kern van 25 spelers, extra interesse uit Azië en negen van de tien transfers die moeten slagen. Allemaal beloftes die niet nagekomen zijn.

Ontslag Vanderhaeghe cruciale fout

Ook het ontslag van Yves Vanderhaeghe ligt de supporters nog altijd zwaar. "Thalhammer haalt 7 op 45, terwijl Yves het dubbele haalde. Met realistisch voetbal in plaats van de naïeve pressing, die onhaalbaar is met deze kern. Bovendien was hij graag gezien door fans en sponsors. Een cruciale fout."

De conclusie van de supportersfederatie is dan ook duidelijk. "Paul Conway en PMG, trek jullie conclusie en laat KVO over aan serieuze investeerders, die wel emotie voelen met wat voetbal is en die begrip hebben voor wat KVO betekent voor de supporters."

"Of zoals ze in Oostende zeggen: PAK JE ZAK"