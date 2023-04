Arne Slot en Feyenoord zorgen voor een onwaarschijnlijke prestatie tegen AS Roma

De kwartfinale tussen Feyenoord en AS Roma is een heruitgave van de finale van de Conference League van vorig seizoen. Deze werd gewonnen door AS Roma dus tijd voor Feyenoord om wraak te nemen in de eigen Kuip.

Vanaf het begin nam Feyenoord het initiatief, met Sebastian Szymanski als gevaarlijkste speler aan Rotterdamse zijde. Hoewel Roma georganiseerd verdedigde, viel sterspeler Paulo Dybala uit na een tackle van Wieffer. Kort voor rust kreeg Roma een uitgelezen kans op de 0-1, toen Wieffer de bal ongelukkig tegen zijn arm kreeg uit een hoekschop. Lorenzo Pellegrini schoot echter op de buitenkant van de paal. Feyenoord begon vol goede moed aan de tweede helft en scoorde binnen acht minuten de bevrijdende openingstreffer via Wieffer na een voorzet van Oussama Idrissi. Roma ging daarna hard op zoek naar de gelijkmaker, maar Feyenoord ontsnapte aan een tegendoelpunt toen Idrissi een kopbal van Roger Ibañez van de lijn haalde met behulp van doellijntechnologie. Feyenoord kreeg nog enkele kansen op meer doelpunten, maar pogingen van Orkun Kökçü en Igor Paixão misten scherpte. Bijlow werd aan de andere kant nauwelijks getest, hoewel invaller Wijnaldum zijn oude club nog wel deed schrikken met een hard schot dat net naast ging. Feyenoord won de wedstrijd met 1-0 en behield zo zijn ongeslagen status in alle veertien Europese thuiswedstrijden onder trainer Arne Slot. Belangrijker nog is de goede uitgangspositie voor de return volgende week in Stadio Olimpico.