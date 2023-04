Belgisch meisje (17) aangerand, speler ontslagen

Opmerkelijk nieuws vanuit Griekenland, waar een doelman zwaar in opspraak is gekomen. Met verstrekkende gevolgen.

Boris Kleyman is de doelman van FC Volos. Of dat was hij toch tot gisteren, want volgens Griekse bronnen is dat niet langer het geval.

De 32-jarige Israëlische doelman die op een blauwe maandag ook een cap voor zijn land verzamelde is ontslagen door zijn club.

Ontslag

Dat ontslag is er gekomen, omdat een Belgische studente na een schoolreis in de paasvakantie met een klacht is gekomen.

De 17-jarige studente werd door Kleyman aangesproken in een bar in Athene en zou aangerand zijn of daar zou minstens een poging toe geweest zijn.

10 jaar cel?

Het onderzoek loopt nog, maar zijn club Volos lacht dus sowieso al niet met de zaak en heeft Kleyman alvast ontslagen.

Kleyman riskeert 10 jaar gevangenis voor het aanranden van een minderjarige. Het meisje heeft een klacht ingediend.