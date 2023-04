Ex-coryfee zeer streng voor Anderlecht: 'Constant Vanden Stock zou zich omdraaien in zijn graf'

Zelf was hij ooit de sterke man bij RSC Anderlecht. Als spits maakte hij er veel doelpunten. En nu ziet hij het met lede ogen aan.

Het RSC Anderlecht uit de tijd van Jan Mulder bestaat niet meer. Dat beseft ook Jan Mulder zelf maar al te goed.

"Ik herken mijn club niet meer", aldus de Nederlander die van 1965 tot 1972 voor Anderlecht speelde tegen de NOS.

© photonews

Waarnee de analyse pijnlijk wordt in aanloop naar het duel tegen AZ Alkmaar in de kwartfinales van de Conference League.

De negende plaats in de Jupiler Pro League op dit moment? Constant Vanden Stock zou zich omdraaien in zijn graf, klinkt het.

Elegantie

En dus is het alle hens aan dek, te beginnen ook tegen de club uit Alkmaar. Om de grote Europese dagen nog eens te beleven?

"De elegantie is er vanaf", beseft Mulder. Of dat gaat terugkomen door goede Europese prestaties? Dat is nog maar de vraag.