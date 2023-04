Sterkhouder Union SG laat zich uit over toekomst: transfer naar concurrent op komst?

Bij Union SG zijn ze bezig aan hun tweede opeenvolgende droomseizoen. En wat deze zomer? Niets is onmogelijk.

Op het middenveld maakt Teddy Teuma al twee seizoen heel veel indruk bij Union Saint-Gilloise, op allerlei gebieden.

Doelpunten, assists, vrije trappen, werkkracht, grinta, onverzettelijkheid, duelkracht, ... Teddy Teuma maakt indruk.

© photonews

En dus ook op de Belgische topclubs, zoveel is duidelijk. Die kijken allemaal wel uit naar een topspeler als Teuma.

De middenvelder zelf is ondertussen op een leeftijd gekomen dat hij graag een stap hogerop zou willen zetten.

Cashen

Is het niet sportief, dan minstens financieel. Qua loon zit Teuma zeker niet in de topschuif van wat in België betaald wordt.

En dus zou een transfer kunnen. Tegen Het Nieuwsblad laat de speler zelf weten dat hij daarbij niets uitsluit, zelfs geen transfer naar een concurrent van Union SG.