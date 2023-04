Sterspelers Bayern München op de vuist! Eén van hen moet op het strafbankje

Soms kunnen de gemoederen wel eens hoog oplopen. Vraag dat maar bij Bayern München die in het oog van de storm staan in Duitsland.

Volgens Bild raakten Leroy Sané en invaller Sadio Mané tijdens de wedstrijd met elkaar in conflict, kort na het laatste fluitsignaal. Het geschil zou zich hebben voortgezet tot in de kleedkamer, waar Mané Sané een klap in het gezicht zou hebben gegeven als reactie op een opmerking. De teamgenoten moesten de twee uit elkaar houden, zo meldt Bild.

Bayern München laat het hier niet bij en schorst Mané voor één wedstrijd. Hij zal zo de komende wedstrijd tegen Hoffenheim moeten missen. Mané, die afgelopen zomer naar Bayern kwam van Liverpoo, heeft tot dusver elf doelpunten gescoord in alle competities voor de Rekordmeister.