Vincent Kompany wist dat deze vraag ging komen

Na het succes dat Vincent Kompany aan het behalen is met Burnley kwam de geruchtenmolen op gang. Volgens The Sun licht Tottenham in pole-position om Kompany binnen te halen. De trainer van Burnley reageerde vandaag op deze geruchten.

Tijdens zijn persbabbel voor het competitieduel met Reading kreeg Kompany vragen over die vermeende belangstelling. "Ik ben er op dit moment totaal niet mee bezig", reageerde de Manchester City-legende. "De plek waar ik werk is voor mij altijd de mooiste baan van de wereld. Het is belangrijk voor mij om gelukkig te zijn, maar nooit tevreden."

Dat hij bij Spurs in beeld zou zijn als opvolger van Conte, wil Kompany geen tijd aan verspillen. "Ik heb vanaf mijn eerste dag bij Burnley al gezegd dat er op een zeker moment vragen zouden komen zoals deze, maar ik focus me op Reading en de komende wedstrijden. Dit is een benijdenswaardige plek om te werken met onze infrastructuur en het talent dat we hebben."