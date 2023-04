Juventus komt met nieuws nadat doelman Szczesny in tranen van het veld moest

Doelman Wojciech Szczesny moet donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen Sporting net voor de rust vervangen worden.

De doelman werd vervangen omdat hij last had van hartkloppingen. De Pool verliet in trainen het veld. Vanmorgen kwam de Italiaanse club al met een mededeling. Na de eerste onderzoeken lijkt alles in orde te zijn.

“Ik ben in orde, ik was een beetje bang, maar we hebben alle onderzoeken gedaan en alles is in orde”, klonk het bij Sky Sport Italia. “Het was me nog nooit overkomen, ik had moeite met ademhalen en het baarde me echt zorgen.”

Juventus won de partij met 1-0. De Poolse international had ook lovende woorden voor zijn vervanger Mattia Perin. De kwalificatie voor de halve finale is door de kleine overwinning echter nog niet binnen.

“We zijn niet in een slachtofferrol gekropen en we hebben geen excuses gezocht, maar in plaats daarvan hebben we die negatieve energie naar positieve energie omgezet en bewezen dat we echte mannen zijn. We mogen blij zijn met deze overwinning, maar we zijn nog maar halfweg, er zijn nog 90 minuten te gaan.”