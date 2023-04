Duurste uitgaande transfer van The Great Old: "Wil dat kunnen als Alderweireld"

William Pacho is bezig aan zijn laatste wedstrijden bij Royal Antwerp FC. Na dit seizoen vertrekt hij richting Eintracht Frankfurt.

16 miljoen euro legde Frankfurt op tafel voor de Ecuadoraanse verdediger, meteen goed voor de duurste uitgaande transfer van The Great Old. William Pacho wil in schoonheid afsluiten bij Antwerp, liefst met een titel en beker op zak.

Voor de man uit Ecuador is het samenwerken met Toby Alderweireld een ongelofelijke boost voor hem geweest. “Op het veld vorm ik een complementair duo met Toby. Met wat woorden en enkele gebaren begrijpen we elkaar perfect”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen

Pacho hoopt ooit te schitteren zoals Alderweireld. “Naast hem spelen, stelt me op mijn gemak en geeft me vertrouwen. Ik leer nog steeds bij van hem en ik blijf leergierig. Die lange, gerichte crossballen van hem… Ooit wil ik ook met zoveel precisie kunnen trappen.”

De dankbaarheid ten aanzien van de club is bijzonder groot. “Ik kan de club niet dankbaar genoeg zijn voor de kans die ze me heeft gegeven. Mijn passage hier heeft me als persoon en als voetballer verrijkt. Antwerp was mijn eerste club in Europa en zal voor eeuwig in mijn hart blijven.”