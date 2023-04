Johan Boskamp kijkt naar Challenger Pro League: "Daar snappen ze echt niks van"

Beveren en RWDM zullen onder elkaar uitmaken wie naar de Jupiler Pro League promoveert. Het ideale moment, volgens analist Johan Boskamp.

De titelstrijd in de Challenger Pro League nadert zijn ontknoping. Het is uitkijken of Beveren en RWDM een aanwinst zouden zijn voor de Jupiler Pro League. “Als ik naar de huidige selecties kijk, dan denk ik dat ze allebei zouden moeten bikkelen om te overleven. Bij Beveren is Mbokani de beste speler, maar die gozer is intussen ook al 37 jaar. Die gaat het geen jaren meer blijven rekken, hé”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Beide ploegen kunnen volgens Boskamp beter dit jaar promoveren, want in de toekomst zal het veel moeilijker lopen. “Er zakken drie teams uit 1A en er promoveert er maar eentje uit 1B. Probeer dat maar eens uit te leggen in het buitenland. Daar snappen ze echt niks van. Voor beide clubs is dit een cruciaal jaar om te promoveren.”

Seraing en KV Oostende zakken al zeker, voorlopig degradeert ook Zulte Waregem. “Die gaan zo snel mogelijk weer willen promoveren. Voor de clubs die nu in 1B zitten, wordt het volgend seizoen een pak moeilijker om er terug uit te geraken. Nu promoveren, voor de competitiehervorming, is dus de boodschap.”