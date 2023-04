🎥 Lazio-spits Immobile heeft zware aanrijding met tram en wordt naar ziekenhuis gebracht

In Rome is Ciro Immobile als bij wonder niet gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een tram.

Het ongeval gebeurde vanmorgen in Rome. Immobile zat met zijn kinderen in de auto toen hij aangereden werd door een tram die door het rode licht reed. De wagen van de Italiaanse spits werd vol geraakt, maar als bij wonder raakte niemand gewond. Zijn Land Rover Defender is rijp voor de sloop. “Gelukkig ben ik in orde, mijn arm doet alleen een beetje pijn”, zegt hij op een video meteen na het ongeval. Zeven personen werden naar het ziekenhuis gebracht, waaronder Immobile en zijn kinderen. Volgens Italiaanse kranten zou de botsing tussen de auto van Immobile en de tram aan hoge snelheid gebeurd zijn. Immobile scoorde vrijdag nog voor Lazio vanop de stip tegen Spezia. Lazio is momenteel tweede in de Serie A. Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023