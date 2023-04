'Vincent Kompany heeft al een 1e zomertransfer op het oog'

Burnley wil zich voor de Premier League versterken. Vincent Kompany heeft al een 1e transfer op het oog.

Volgens The Sun is Vincent Kompany sterk geïnteresseerd in Ryan Kent (26) van de Glasgow Rangers. Burnley zou eerst naar het contract van Kent informeren.

Kent is een jeugdproduct van Liverpool, maar kon er nooit echt doorbreken. In 2019 trok hij naar de Rangers, maar loopt zijn contract eind mei al af. In principe is hij dus een vrije speler.

Bij Burnley zou Kent de concurrentie als linksbuiten met Anass Zaroury moeten aangaan. Dit seizoen was Kent goed voor 10 assists en 3 goals in de Schotse 1e klasse.