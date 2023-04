Davy Roef ergert zich aan ploegmaten bij KAA Gent: "Daar word ik onnozel van"

KAA Gent speelt vanavond op bezoek bij West Ham zijn terugmatch in de kwartfinale van de Conference League.

Hein Vanhaezebrouck liet in op zijn persconferentie niet in zijn kaarten kijken. “Alles is mogelijk”, klonk het over de keuze van de doelman, maar zoals het er naar uitziet staat Davy Roef vanavond gewoon tussen de palen.

Of het tot strafschoppen komt is maar zeer de vraag, maar bij de Buffalo’s hebben ze er wel op getraind eerder deze week. “Dinsdag hebben we erop getraind, maar dan doen spelers ook al eens een folieken”, vertelt Roef aan Het Nieuwsblad.

En dat is niet wat Roef ervan verwacht op training, waardoor hij zich duidelijk ergerde aan zijn ploegmaten. “Panenka's die ze in de match toch niet durven. Daar word ik onnozel van”, klonk het duidelijk.

“Woensdagavond studeerde ik de strafschoppen voor het eerst in. De dag van de match herhaal ik dat nog eens. Francky Vandendriessche zoekt alle penaltynemers op. Zelfs al heeft iemand er ooit slechts één genomen, die krijg ik te zien. Maar ik focus er niet te veel op.”