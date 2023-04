Dé hoogtepunten aangehaald: Geraerts gaat er véél minder uitgebreid op in dan spelers en daar is een reden voor

Het zit erop voor Karel Geraerts en zijn spelers. Na een avontuur met zéér véél hoogtepunten hebben zij de Europa League verlaten. Tijd om terug te blikken op de mooiste herinneringen.

Al heeft Karel Geraerts het daar door de ontgoocheling vanwege de uitschakeling lastig mee. "Het is moeilijk om nu al fier en trots te zijn, hoewel ik dat wel ben. Als ik er één moment moet uitpikken, dan is het onze verdiende overwinning in Braga. Ik zal er na het seizoen uitgebreid op antwoorden, als ik alles kan plaatsen."

Zijn spelers doen dat nu al. Senne Lynen bijvoorbeeld. "De remontada in Braga was iets moois. Ik denk dat de match van enkele weken geleden tegen Union Berlin het mooiste moment was. Mijn doelpunt in Berlijn? Ah, ja, dat was ik al vergeten."

"Op persoonlijk vlak is het misschien mijn doelpunt, maar ik onthoud vooral dat we eerste eindigden in de groep en doorgegaan zijn tot de kwartfinales", zet Lynen het individuele op de tweede plaats. "Het begint bij die overwinning in Berlijn, mét een clean sheet", benadrukt doelman Anthony Moris wel fijntjes.

Ook omdat Berlijn op dat moment tweede stond in Duitsland. "Die zege heeft ons veel vertrouwen gegeven om de andere ploegen in de ogen te kijken. Om de strijd aan te gaan en punten te pakken tegen ploegen als Braga, dat was knap. En ondanks de zware score zijn we ook tegen Leverkusen niet belachelijk gemaakt."

Voor Teddy Teuma is de herinnering die bijblijft 'gewoon het parcours in zijn geheel dat we afgelegd hebben'. "Ik denk aan onze kwalificatie tegen Union Berlin. En zelfs onze uitschakeling is ergens een mooie ervaring: we verlaten Europa door de grote poort, na een duel tegen een grote ploeg."