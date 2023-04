🎥 Loïs Openda veegt de vloer aan met Philippe Clement en Monaco, Courtois en co winnen makkelijk

Lens heeft een ferme uitgedeeld aan Monaco in de strijd om de Champions League tickets. Loïs Openda zorgde weer voor een glansprestatie.

Monaco en Lens stonden voor een belangrijk duel in de strijd voor de Champions League tickets. En Loïs Openda had er duidelijk zin in. Na een kwartier had Openda al twee goals op zijn naam staan.

Met zijn 16de en 17de van het seizoen zette Openda Lens dus na een kwartier al op een 2-0 voorsprong. Na de rust leverde Openda ook nog een assist af, zijn derde van het seizoen voor de 3-0 van Thomasson.

Lens won dus overtuigend van Philippe Clement en Monaco en stijgt naar plek twee in het klassement en zet Monaco voorlopig op vijf punten in het klassement.

Real Madrid ontving in La Liga Celta de Vigo. Veel moeite hadden Courtois en co niet met de nummer twaalf. Net ovoor de rust zorgde Asensio voor de 1-0, net na de rust kopte Militao de 2-0 binnen.

Eden Hazard bleef in tegenstelling tot de vorige competitiematch heel de match op de bank. In de stand komt Real weer tot op acht punten van Barcelona, maar dat speelt zondag nog tegen Atlético Madrid.