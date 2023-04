In één keer drie opstekers voor Steven Defour richting bekerfinale

Trainer Steven Defour kreeg vandaag goed nieuws te horen. Drie extra spelers stonden bij KV Mechelen op de training.

Goed nieuws voor KV Mechelen en trainer Steven Defour met het oog op de bekerfinale van zondag tegen Royal Antwerp FC.

De Mechelse trainer verwelkomde niet minder dan drie spelers terug uit de ziekenboeg. Het gaat volgens Het Laatste Nieuws om Kerim Mrabti, Lucas Bijker en Boli Bolingoli.

Drie weken geleden was Mrabti uitgevallen met een knieblessure. Het zou moeilijk worden om hem te recupereren, maar dat lijkt nu wel gelukt te zijn.

Het is uitkijken of Steven Defour hen zondag in de finale van de Croky Cup in het basiselftal zal droppen.