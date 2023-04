KV Mechelen krijgt fantastisch nieuws voor de wedstrijd van het jaar tegen Antwerp

De afgelopen weken kon KV Mechelen niet op volle sterkte aantreden. Vlak voor de bekerfinale tegen Antwerp komt er goed nieuws uit de ziekenboeg.

De afgelopen weken moest KV Mechelen drie belangrijke spelers missen. Zo waren Mrabti, Bijker en Bolingoli geblesseerd en moesten ze toekijken hoe hun ploeggenoten zich aan het voorbereiden waren op de bekerfinale. Nu kreeg KV Mechelen goed nieuws.

Het drietal heeft de training hervat en zou kunnen aantreden nu zondag in het Koning Boudewijnstadion. Voor Mrabti is het nog afwachten hoe hij de trainingsintensiteit zal verteren. De Zweed heeft namelijk een blessure aan de mediale band van de knie. Deze knie was nog steeds voor alle zekerheid ingetapet toen hij de training hervatte.