Degradant kiest niet voor Metz of Gent, maar maakt andere keuze in België: "Zeer goede keuze"

Hij is geboren in Dinant en is in 2020 naar RFC Seraing gekomen vanuit Luxemburg waar hij speelde bij F91 Dudelange. Nu gaat hij een nieuwe piste bewandelen.

Antoine Bernier was een van de sterkhouders van Seraing bij de promotie in 2021 en hield zich ook de voorbije seizoenen staande in moeilijke omstandigheden. Degradatie met Seraing kon hij dit seizoen niet voorkomen, persoonlijk sukkelde hij onder meer met een pubalgie. © photonews Maar de 25-jarige speler kon wel de nodige interesse losweken. Metz en KAA Gent waren bij de geïnteresseerden, maar het werd Charleroi. Hij was einde contract dus kon zelf kiezen waarheen hij vertrok. "Hij verdiende die transfer en heeft een heel goede keuze gemaakt", aldus Marc Grosjean tegenover Walfoot. Plezier "Hij zal nog verbeteren bij Charleroi onder Felice Mazzu. Het is een heel goede keuze van hem, oprecht. Hij gaat daar mooie dingen laten zien." En dat vindt ook ex-coach José Jeunechamps: "Zijn atypisch en polyvalent profiel zal Charleroi helpen. Hij gaat veel plezier brengen bij de Zebra"s."