Julien De Sart schetst hoe het er aan toe ging na verlies tegen KV Oostende

KAA Gent verloor vorig weekend met 1-2 van KV Oostende. Daardoor mist de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck de Champions' Play-Offs.

De nederlaag tegen het al veroordeelde KV Oostende was een fikse opdoffer voor KAA Gent, omdat ze zo het ticket voor play-off 1 aan hun neus zagen voorbijgaan. De ontgoocheling bij de Buffalo’s was bijzonder groot.

“We hebben er in groep over gesproken. Op maandag hebben we getraind, op dinsdag hadden we een dag vrijaf”, vertelt Julien De Sart aan Het Laatste Nieuws.

“Ik denk dat het geholpen heeft om de hoofden leeg te maken. Op maandag kon je een speld horen vallen in de kleedkamer, iedereen was té erg aangedaan. Ik vind dat geruststellend, omdat het wil zeggen dat iedereen de ernst van de situatie goed kan inschatten.”

Met play-off 2 krijgt KAA Gent een tweede kans om een Europees ticket te pakken. “Die kans moeten we grijpen, Europees voetbal halen is het doel van de club en alle spelers, de motivatie zal aanwezig zijn. Ook om te tonen dat we het niveau hebben om wél in play-off 1 thuis te horen.”