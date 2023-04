Kevin De Bruyne vs. Arsenal: een ideale tegenstander om tegen te schitteren

Kevin De Bruyne speelt blijkbaar graag tegen Arsenal. Hij scoorde 2 goals en bracht zijn totaal op 8 doelpunten. Dat is beduidend meer dan tegen andere clubs in de Premier League.

Tegen Arsenal was Kevin De Bruyne belangrijk met 2 goals en een assist. Niet toevallig, want het is de ploeg in de Premier League waartegen hij het meest scoorde. Hij scoorde al 8 keer tegen The Gunners in de Premier League.

In het seizoen 2015-2016 scoorde De Bruyne voor het eerst tegen Arsenal. Hij scoorde de 2-1 om nadien nog Alexis Sanchez te zien gelijkmaken. 2 seizoenen later scoorde De Bruyne opnieuw een belangrijk doelpunt voor Manchester City. Hij opende de score in een 3-1-zege.

Nog eens 2 seizoenen later scoorde De Bruyne 2 keer in een 0-3-zege tegen Arsenal. Hij opende al vroeg de score en zette ook de eindstand op het bord. Later dat seizoen zette hij een strafschop om in een 3-0-zege.

Daarna bleef het enkele seizoenen windstilte voor De Bruyne, maar ook dit seizoen zit hij aan 3 treffers. In oktober scoorde hij de 0-1 in een 1-3-zege en daar kwamen woensdagavond dus nog eens 2 doelpunten bij. Hij maakte de 1-0 en de 3-0 in een 4-1-zege. Zo bracht hij zijn aantal op 8 stuks. Daarnaast gaf hij ook al 4 assists tegen Arsenal.

BELANGRIJKE DOELPUNTEN

Zo lijkt het dat Arsenal zijn favoriete ploeg is in de Premier League, want tegen Wolverhampton en Chelsea (elk 5 keer) volgen al wat verder. Ook tegen Liverpool en Southampton (4 keer) scoorde hij al vaker. Tegen de andere clubs was hij goed voor maximaal 3 doelpunten.

Tegen Arsenal scoorde De Bruyne niet alleen de meeste doelpunten. Ook waren ze telkens belangrijk. Hij opende de score, zorgde voor een verdubbeling van de voorsprong of bracht Man City opnieuw op voorsprong. Het is duidelijk dat De Bruyne tegen Arsenal graag speelt.