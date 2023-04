Club Brugge hoort nieuws dat het niet wil te horen krijgen over Noa Lang

Vorige zomer was Noa Lang één van de spelers die Club Brugge miljoenen zou opleveren. Dat lijkt ondertussen een totaal ander verhaal geworden.

Club Brugge speelde een snertseizoen, maar haalde uiteindelijk toch nog de top vier. Enkele spelers gingen mee de dieperik in, wat zeker geen gunstige gevolgen heeft voor de zomermercato bij blauwzwart. Zeker aan uitgaande kant zitten er geen spectaculaire deals in.

Noa Lang bijvoorbeeld werd vorig seizoen naast Charles De Ketelaere in het uitstalraam gezet, maar meer dan 30 miljoen euro zal de Nederlander deze zomer zeker niet opbrengen. Integendeel zelfs.

La Dernière Heure had een gesprek met een makelaar over de transfersommen voor komende zomer. Het nieuws dat hij verkondigt over een transfer van Noa Lang, daar zit Club Brugge helemaal niet op te wachten.

“Een jaar geleden was het moment om Lang te verkopen”, klinkt het. “Lang was toen 30 miljoen euro waard en er waren clubs die dat bedrag op tafel wilden leggen. Als hij nu vertrekt, dan krijgt Club Brugge misschien de helft nog.”