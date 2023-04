Voorzitter van KRC Genk chargeert: "Titel Club Brugge zou niet goed zijn voor Belgisch voetbal"

Racing Genk domineerde de Jupiler Pro League, maar zag de laatste weken zijn voorsprong wegsmelten op Union en Antwerp. En dus worden het nog pittige play-offs.

Peter Croonen heeft er nog altijd vertrouwen in dat het goed komt met KRC Genk dit seizoen en dat ze de titel zullen pakken.

Het zou een extra incentive kunnen zijn om de groep zo goed als mogelijk bij elkaar te houden. Sowieso mag er een rustigere zomermercato verwacht worden in vergelijking met vorig seizoen.

© photonews

Als de Limburgers op speeldag 1 in eigen huis winnen van Club Brugge kunnen ze blauw-zwart meteen definitief uit de titelrace houden.

Dat zou volgens Croonen ook een goede zaak zijn voor iedereen: "Het is belangrijk om een gezonde competitie te hebben, zeker gezien het belang van de Champions League", is Croonen duidelijk bij Sporza.

Ecosysteem

"Het is essentieel om gelijkwaardige ploegen te behouden. Een sterk punt van onze competitie is dat we altijd verschillende kampioenen hebben gehad. De laatste jaren niet."

Om tot de slotsom te komen: "Chapeau voor Club, maar voor het Belgische voetbal is dat niet zo goed. Afwisseling is goed voor het ecosysteem."