Ambitie 1A: Beerschot maakt met deze transfer nu al werk van volgend seizoen: "Hij past perfect in de filosofie van de club"

Bij Beerschot maken ze nu al werk van de toekomst. Een eerste transfer is alvast helemaal afgerond.

Beerschot greep dit seizoen naast promotie, die gaat naar RWDM of Beveren. Volgend seizoen een nieuwe kans voor De Mannekes.

Dan stijgen er twee en misschien zelfs drie ploegen van 1B naar 1A en dus wil Beerschot zich nu al gaan wapenen daarvoor.

Een eerste stap is alvast gezet met een nieuwe contract voor Marco Weymans. In het contract van de 25-jarige linkerflankgverdediger zat een optie vervat.

En die optie is nu gelicht, waardoor we Weymans ook volgend seizoen op het Kiel zullen zien. Dit seizoen scoorde hij een keer en gaf hij drie assists in 22 wedstrijden.

Filosofie

Technisch manager Gyorgy Csepregi is op de clubwebstek heel tevreden: “Door Marco opnieuw aan ons te binden voor een extra seizoen, voorzien we weer continuïteit in onze kern.”

“Marco had dit seizoen een belangrijke rol, misschien niet altijd als basisspeler, maar hij heeft toch meer dan 1/3e van de minuten gespeeld. Hij is jong en Antwerps en past dus perfect in de filosofie van de club.”