Een week na de ophef over gebrek aan 'hele dure beelden 1B' in Extra Time komt Aster Nzeyimana met verrassend nieuws

Vorige week was er heel wat te doen over een uitspraak van presentator Aster Nzeyimana. Ondertussen is een en ander van een nieuwe wending voorzien.

Extra Time krijgt geregeld kritiek over zich heen. De voorbije weken ging het over een chronisch gebrek aan aandacht voor de Challenger Pro League. RWDM en Beveren zijn daar in een grote strijd met elkaar verwikkeld en met nog enkele speeldagen te gaan is het nog steeds heel spannend. De kostprijs van de beelden lag bijzonder hoog volgens presentator Aster Nzeyimana in 90 Minutes: "Het grote probleem is dat het duurder is om beelden te toen van 1B, dan van de Premier League." "Het kost ons letterlijk duizenden euro’s om beelden van 1B te tonen." Maar dat blijkt nu niet te kloppen, zo gaf Eleven Sports aan. Gratis En dat gaf Aster Nzeyimana in een nieuwe aflevering van 90 Minutes ook aan: "Ze hebben ons laten weten dat we de beelden gratis krijgen." "Er was wat ruis op de lijn, het waren oude afspraken die op die manier nog werden gecommuniceerd. Maar als we die beelden dus willen gebruiken, dan mag het."