Manchester City houdt hart vast voor Kevin De Bruyne

Zondag was Kevin De Bruyne afwezig tegen Fulham voor Manchester City, omdat hij zich niet helemaal goed voelde. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Manchester City speelt volgende week tegen Real Madrid en dus is de kans klein dat Pep Guardiola veel risico's gaat nemen deze week.

Woensdagavond is er het treffen tussen The Citizens en West Ham United en dat zou dus wel eens zonder KDB kunnen zijn.

© photonews

Toch heeft Manchester City De Bruyne ook in de competitie nodig, want de titel is nog altijd niet zeker - ook niet na de knappe zege in de topper tegen Arsenal.

Arsenal klopte dinsdag Chelsea en is zo opnieuw leider - al hebben The Citizens nog twee matchen minder gespeeld.

Hart vasthouden

Maar toch maar beter geen punten laten liggen tegen The Hammers dus om niet in de problemen te gaan komen.

En dus houden de fans van Manchester City hun hart vast. Zij hopen dat KDB er zo snel mogelijk opnieuw bij is.