'Barça heeft doublure voor Lewandowski (eindelijk) gevonden... en plots is er héél véél interesse'

FC Barcelona heeft de gewenste doublure voor Robert Lewandowski gevonden. De Catalaanse grootmacht heeft de gesprekken met Wilfried Zaha geopend, maar er zijn kapers op de kust.

The Telegraph weet dat FC Barcelona in Wilfried Zaha de perfecte stand-in voor Robert Lewandowski ziet. De 30-jarige aanvaller is op het einde van het seizoen gratis op te pikken bij Crystal Palace FC.

Al zorgt die transfervrije status er wél voor dat er meerdere kapers op de kust zijn. Ook Arsenal FC en Chelsea FC hebben de lijntjes naar Zaha inmiddels uitgeworpen. Al moet de Ivoriaan ook in Londen tevreden zijn met het bespelen van de tweede viool.