Kevin De Bruyne steelt de show en heeft goed nieuws voor Manchester City ploegmaats

Manchester City won gisteren hun thuiswedstrijd met 3-0 tegen West Ham en staat zo terug aan kop in de Premier League. De Bruyne was wel afwezig door blessure, maar was toch een aanwezige gast in het Etihad Stadium.

Onze landgenoot is straks weer fit voor dienst. De Rode Duivel miste twee wedstrijden, maar lijkt terug fit voor de aankomende cruciale weken in de titelstrijd. Opvallen naast de zijlijn deed de middenvelder echter wel door een lange inspector Gadget-jas aan te trekken in het beige. Naar verwachting is De Bruyne er volgende weekend gewoon terug bij voor de competitiewedstrijd tegen Leeds. De Champions League-confrontaties komen normaal gezien niet in het gedrang en dit is goed nieuws voor de trainer van de Citizens Pep Guardiola. "Hij voelt zich veel beter. Ik hoop hem tegen Leeds te recupereren", vertelde de Spanjaard. KDB vormt dit seizoen met Erling Haaland een gouden tandem voorin. De middenvelder was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten en 16 assists en speelt zo een belangrijke rol voor de club uit Manchester om de titel te winnen. Met nog vier speeldagen voor de boeg hebben de Citizens een voorsprong van één punt op Arsenal.