Mika Godts komt terug op vertrek bij Anderlecht: "Dachten dat ik zijn kleine broertje was"

Mika Godts verkaste in januari van KRC Genk naar Ajax Amsterdam. In 2020 verliet hij nog Anderlecht voor de Limburgers.

Tot zijn vijftiende speelde Mika Godts voor Anderlecht. Hij was er op een talentendag uitgepikt toen hij zeven jaar oud was. Hij probeerde zich zelfs te spiegelen aan Dennis Praet.

“Dat is grappig, want vroeger dachten ze ook echt dat ik zijn kleine broertje was”, vertelt Godts aan Het Nieuwsblad.

Bij de U15 liep het mis bij Anderlecht en Godts was lang niet de enige waarvoor het niet lukte bij paarswit. “Een jaar eerder was Bilal al vertrokken omdat ze niet echt in hem geloofden en ik had hetzelfde gevoel.”

Een overstap naar een buitenlandse club was toen echter nog niet aan de orde. “Daardoor amuseerde ik me niet echt meer en besloot ik te vertrekken. Er waren toen heel wat buitenlandse topclubs die interesse toonden, maar ik wilde in België blijven en trok naar Genk.”