Recordman Erling Haaland overladen met lof in Engeland, Guardiola geeft er weer zijn eigen draai aan

Erling Haaland schoot zich woensdag de geschiedenisboeken in met zijn 35ste goal van het seizoen. De Noor krijgt dan ook veel lof in Engeland.

Geen Kevin De Bruyne woensdag tegen West Ham, maar dat weerhield Manchester City niet van om opnieuw uit te halen en ook de leidersplaats over te nemen in de Premier League.

Erling Haaland zorgde met zijn 35ste goal van het seizoen voor de 2-0, Aké en Foden zorgden voor de twee andere goals. Daarmee verbrak de Noor het record van Andy Cole en Shearer, die in 1993/94 en 1994/95 elk 34 goals in een seizoen maakten.

Coach Guardiola was dan ook onder de indruk van Haaland. "Hij is pas 22. Ik heb hem best vaak naar de kant gehaald nadat hij een hattrick had gemaakt na zestig minuten, misschien had hij er nog meer kunnen maken, of geblesseerd kunnen raken. Maar hij is speciaal. Mijn felicitaties", zei hij bij Sky Sports.

Ook Alan Shearer zelf feliciteerde Haaland op sociale media. BBC-commentator Vicki Sparks was ook lovend. "Hij is, op basis van dit seizoen, de beste spits die de Premier League ooit heeft gezien."