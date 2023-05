Speler van KAA Gent bevestigt interesse van andere ploegen uit Jupiler Pro League

KAA Gent onderhandelt met John Arthur over een nieuw contract. De Ghanese aanvaller wil zo snel mogelijk duidelijkheid.

KAA Gent heeft met John Arthur in het beloftenelftal een mooie optie voor de toekomst. Hij liet daar al mooie dingen zien. Arthur scoorde afgelopen weekend al zijn tiende doelpunt van het seizoen, maar de promotie zit er opnieuw niet in.

De speler erkent dat hij de nodige stappen heeft gezet en zag in eerste nationale een reeks die niet onderschat mag worden. “Je neemt het op tegen heel ervaren ploegen en dan ben je wel verplicht om je verder te ontwikkelen”, zegt Arthur aan Het Nieuwsblad.

Een goede test, maar Arthur voelt van zichzelf dat hij klaar is voor de volgende stap. Die zou hij heel graag bij KAA Gent zetten, als dat tenminste kan.

“Ik onderhandel momenteel met AA Gent over een nieuw contract, want ik wil zo snel mogelijk zekerheid krijgen over mijn toekomst. Er is ook interesse van andere teams uit de Jupiler Pro League, maar mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwe verbintenis bij de Buffalo’s.”