Eén Premier League-topclub wacht Tielemans nu echt wel met open armen op: "Brilliant, zelden een slechte match"

Youri Tielemans is al met een resem topclubs in verband gebracht. Langer in de Premier League blijven, maar dan bij een club met een grotere status dan Leicester, zou wellicht het ideale scenario zijn.

De Rode Duivel is al vaker in verband gebracht met Liverpool. Volgens FootballTransfers zou de interesse nu echt wel concreet worden. Dat komt omdat er voor de ploeg van Jürgen Klopp op verschillende posities op het middenveld werk aan de winkel is. De polyvalentie van Tielemans is bijgevolg wel een echte troef. Einde contract Bovendien kan de 25-jarige Belg aan een relatief lage kost binnengehaald worden, aangezien hij einde contract is bij Leicester. "Het zou een brilliante vrije transfer zijn", oordeelt Bryan Robson. "Hij heeft ervaring in de Premier League en op internationaal niveau. Je ziet hem zelden een slechte match spelen." Verschillende ploegen in Engeland volgen de situatie van de 25-jarige middenvelder op de voet. Voorbije winter stond Tielemans nog dicht bij Arsenal en ook Newcastle, Man United en Tottenham zouden hem op de radar hebben staan.