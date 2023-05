Hein Vanhaezebrouck neemt zijn speler in bescherming: "Te belachelijk voor woorden"

De afgelopen week kwam Gift Orban ter opspraak. Hij werd vergeleken met Didier Lamkel Zé. Trainer Hein Vanhaezebrouck is daar totaal niet mee gediend en kwam in de persconferentie voor de wedstrijd tegen Standard daarop terug.

Het gedrag van Gift Orban zou voor wat ergernis binnen de Gentse spelerskern zorgen. Zo werden er de afgelopen week wat anekdotes over de Gentse spits opgerakeld. Daarmee werd hij met Didier Lamkel Zé vergeleken.

Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Standard reageerde Hein Vanhaezebrouck op die anekdotes: "Het is te belachelijk voor woorden. Dat hij lacht bij een poging van mij om eens humoristisch te zijn tijdens een theoriesessie, terwijl andere spelers dan niet lachen of enkel binnensmonds. Wat is daar fout aan? Ik zei hem wel dat hij respect moet hebben voor iedereen. Je verwacht dat ook van iedereen. Hij heeft het ook wel maar hij is dan met vanalles bezig."

Ook met de vergelijking met Lamkel Zé kon de Gent-trainer niet lachen: "Hij is helemaal niet Lamkel Zé. Die naam mag je niet vergelijken. Iedereen verdient respect. Lamkel Zé had fantastische voetbalkwaliteiten, maar kwam ook met andere zaken in opspraak. Ook vind ik een beetje schandalig wat men probeert te doen."

Vanhaezebrouck had verder ook lof voor Orban. "Hij is de beste jonge centrumspits waarmee ik ooit heb samengewerkt", was de trainer duidelijk. "Zoek maar eens een speler van die kwaliteiten. Ok, er is nog wat werk aan hem. Ook voetballend, wat logisch is. Maar wat men er nu van maakt. Dat is van de pot gerukt. Hij is een heel brave gast en een correcte kerel die soms eens wat vergeet en dan komt dat raar over."