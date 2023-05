🎥 Romelu Lukaku heeft voet in zege tegen AS Roma

Romelu Lukaku heeft nog eens gescoord voor Internazionale. Hij scoorde de 0-2 tegen AS Roma.

Zaterdagavond ging Internazionale op bezoek bij AS Roma. Een zege was voor beide clubs belangrijk met het oog op Europees voetbal.

Romelu Lukaku stond nog eens in de basis en zag in de 1e helft ploegmaat Federico Dimarco scoren. 0-1 was ook de stand bij de rust.

Na de rust bezorgde Lukaku de dubbele voorsprong voor Inter. Hij profiteerde optimaal van slecht wegwerken in de Roma-defensie. Lautaro Martinez gaf hem de bal op een presenteerblaadje en Lukaku trapte de bal staalhard in de linkerhoek.

Het bleef ook 0-2 en zo sprong Inter naar een gedeelde 3e plaats met Juventus dat zondagmiddag nog speelt. Beide ploegen tellen 63 punten. Roma blijft 7e staan met 58 punten.