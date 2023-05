Vincent Kompany dan toch niet naar Tottenham? Nieuwe ontwikkeling in stoelendans onder de trainers

Gaat Vincent Kompany al bij één van de grotere Premier League-clubs aan de slag? Tottenham wordt constant in verband gebracht met de kampioenenmaker van Burnley.

Het is nu al een hele tijd dat de geruchten over een samenwerking tussen Tottenham en Kompany aanhouden. De voormalige Rode Duivel zou bijzonder hoog aangeschreven staan bij de eigenaar van de Spurs, al staan er uiteraard ook nog andere namen op hun lijstje.

Eén van die namen is Julian Nagelsmann. Sky heeft in Duitsland vernomen dat er de voorbije dagen gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Tottenham en Nagelsmann. Kompany daarentegen heeft nog zijn handen vol bij Burnley om het seizoen even prachtig af te sluiten dan het eigenlijk al die tijd geweest is.

Struikelblok

Al is een overstap naar Tottenham nog niet helemaal utigesloten, want de Londense club is nog geen akkoord of engagementen aangegaan met Nagelsmann. De Duitser zelf ziet de job wel zitten, maar een struikelblok is dat Bayern München nog altijd een transfersom voor zijn ontslagen trainer vraagt.