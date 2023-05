📷 Olympique Lyon zorgt nu al voor match van het jaar in Ligue 1

Olympique Lyon heeft voor een ongelofelijke ommekeer gezorgd. Het stond 1-4 in het krijt, maar wist alsnog te winnen.

Lyon kwam na een half uur spelen op voorsprong via Alexandre Lacazette, maar tegen minuut 55 stond het maar liefst 1-4 in het krijt.

Heel wat fans verlieten toen al het stadion, maar wisten op dat moment niet dat ze een ongelofelijke comeback van hun ploeg zouden missen.

In de 82ste minuut zorgde Lacazette ervoor dat de bordjes weer tot 4-4 in evenwicht kwamen, maar de match was nog niet helemaal gespeeld.

In de 100ste minuut kreeg Lyon een strafschop na een fout van Christopher Jullien. Lacazette trapte de penalty perfect binnen en zorgde zo voor een ongelofelijke ommekeer.