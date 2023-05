Ajax, Lille, Newcastle,... Eden Hazard heeft zijn keuze gemaakt en wil volgend seizoen bij deze club wél minuten maken

Real Madrid duwt Eden Hazard naar de uitgang. Er is interesse voor de voormalige Rode Duivel, maar hij is zelf niet geneigd om te vertrekken. En dat heeft hij nogmaals bevestigd.

“Ik ben van plan om ook volgend seizoen bij Real Madrid te blijven”, is het statement van Eden Hazard in de Spaanse media kort én héél krachtig. “Ik wil genieten van dat laatste seizoen en hoop dat ik meer aan de bak zal komen.”

Nochtans is er interesse in de voormalige Rode Duivel. Newcastle United en Galatasaray SK volgen zijn dossier al langer. Ook AFC Ajax ziet iets in Hazard, terwijl Lille OSC denkt aan de terugkeer van de voormalige sterkhouder.