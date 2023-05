Geraerts koos voor ongeziene aanpak in aanloop naar duel tegen Club Brugge: "Heel open geweest"

De nederlaag tegen Royal Antwerp FC kwam hard aan bij Union SG. Trainer Karel Geraerts greep in, op een manier die hij anders niet verkiest.

Bij Union SG gingen de kopjes stevig naar beneden na de zwakke wedstrijd tegen Royal Antwerp FC. Tegen Club Brugge leek het team van Karel Geraerts wel herboren.

Een nieuwe aanpak, die duidelijk zijn vruchten afwierp. “We hadden plots het gevoel dat we laatste in het klassement stonden. Niemand heeft ons dat toegeschreven, maar het voelde wel zo aan”, zegt Geraerts aan Het Nieuwsblad.

Iedereen had duidelijk op een andere start van de play-offs gerekend. Zeker in de thuiswedstrijden wilde Union alles winnen. “Dan verlies je en dat kan gebeuren, maar niet op die manier. Daar staan wij niet voor.”

In plaats van individueel met zijn spelers te praten zoals anders stelde hij zijn basisspelers in een groepsgesprek in twijfel. “Ik ben heel open geweest. Waarom die speler wel en die speler niet. Er kloppen al weken spelers op de deur die kans maken op een basisplaats dankzij hun prestaties op training en tijdens hun invalbeurten.”

Toch koos Geraerts tegen Club Brugge voor zijn normale namen. Hij wou hen krediet geven na wat ze dit seizoen allemaal gepresteerd hebben. En dat prikkelde tegen blauwzwart duidelijk op de juiste manier...